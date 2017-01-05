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Благодаря саркофагу уровень радиации на ЧАЭС снизился в два раза
05.01.2017 10:32

Благодаря саркофагу уровень радиации на ЧАЭС снизился в два раза

Радиационный фон в районе четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС уменьшился в два раза после закрытия новым саркофагом. Об этом сообщает пресс-служба ГСП ЧАЭС в среду, 4 декабря, ссылаясь на заместителя технического директора объекта "Укрытие" Сергея Кондратенко, передает Интерфакс.

"Хотя до завершения строительства НБК (нового безопасного конфаймента, - ред.) и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка арки уже повлияла на текущую безопасность объекта "Укрытие". После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг арки снизилась более чем в два раза", - передает слова Кондратенко пресс-служба.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли новым саркофагом. Арка будет накрывать блок на протяжении ста лет.

Теги материала: ЧАЭС, саркофаг, радиационный фон
Новости СМИ2
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