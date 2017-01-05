Украинцам осовременят пенсии, но не всем

MIGnews.com.ua

Пенсионный фонд Украины в 2017 году планирует не только поднять, но и осовременить пенсии, пишет Сегодня.

Кроме того, что в 2017 году минимальный размер пенсии в Украине вырастет с 1247 до 1373 гривен, а средний ее размер, по данным Пенсионного фонда, достигнет 2001,4 грн, пяти миллионам украинцев планируют еще и повысить пенсии в среднем на 300 гривен, уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Однако пенсии вырастут не для всех: индексация не коснется тех пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии в 1247 гривен и при этом продолжают работать.

Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет бороться за улучшение жизни пенсионеров: пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсий и уменьшение дефицита Пенсионного фонда Украины.