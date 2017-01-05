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Гошовский: Эксгумация праха Олеся была вынужденной
05.01.2017 08:37

Гошовский: Эксгумация праха Олеся была вынужденной

Эксгумация праха украинского писателя Александра Олеся, который был погребен на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия), была вынужденной. Такое заявление сделал временно поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский, пишет Эспрессо.TV

"Эксгумация была вынужденной. И это объяснял гендиректор управления пражских кладбищ. Александр Олесь был похоронен в 1944 году, его жена в 1948, гробы полностью прогнили, поэтому останки провалились, когда открыли гроб – это выяснилось. Поэтому останки должны были поднять наверх и их переместили", - сказал Гошовский.

По его словам, прах писателя и его жены украинской стороне удалось увидеть и даже сфотографировать.

Кроме того, с директором кладбища удалось договориться о том, что Владимира Михайлишина, который занимался могилой Александра Олеся, не будут хоронить над останками писателя, а его прах будет сохранен в специальном месте - депозитарии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия) принудительно эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся.  Прах Олеся и его жены переместили в депозитарий кладбища. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что при министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронения известных украинцев. 

Канадские родственники украинского поэта и писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине. 

Теги материала: писатель, эксгумация, Чехия, дипломат
Новости СМИ2
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