Север Германии уходит под воду - объявлен режим ЧП

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Из-за ураганного ветра в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии объявлен режим чрезвычайного положения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Вечером 4 января были зафиксированы затопления на улицах городов Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар. Десятки зданий получили повреждения. Перекрыты пешие подходы к центральным районам городов. В Любеке из затопленных территорий вытащили минимум 8 автомобилей.

Наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет. Метеорологи считают, что уровень воды в городах может подняться еще на 10 сантиметров. Ее уровень в Любеке, Висмаре и Ростоке уже превысил норму более чем на полтора метра.

Один из районов коммуны Гагер на острове Рюген из-за непогоды отрезан от остальной части острова. На острове Узедом повреждения более существенны.

Сильные снегопады и ливни с градом прогнозируют также на востоке и юге Германии. В пятницу метеорологи обещали морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20.

Фото dpa/Город Визмар, 4 января 2017 г.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в канун католического Рождества в Шотландии два урагана "Барбара" и "Конор" нарушили подачу электричества и движение транспорта – были отменены все паромы, сбился график движения поездов и автобусов. http://mignews.com.ua/proisshestviya/16145325.html