Коболев: Правительство обещает монетизировать субсидий в апреле

MIGnews.com.ua

В апреле 2017 года в Украине может заработать монетизированная версия субсидий. Такое заявление сделал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "5 канал".

Имеется в виду возвращение средств, которые украинские семьи сэкономили на квартплате. На данном этапе правительство разрабатывает механизм расчета за субсидии и дальнейшего перевода средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

"Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80... По моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил", - говорит глава "Нафтогаза".

По его словам, сейчас в правительстве анализируют тот факт, что при повышении температуры потребление газа то ли самими потребителями, то ли компаниями теплокоммунэнерго не уменьшается.

"Это очень опасная тенденция, указывающая на то, что снизились стимулы для экономии и эти стимулы надо возвращать", - заявляет Коболев.

Ранее Коболев также заявил, что благодаря монетизации субсидий потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен ранее назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг пересматриваться не будут.

В 2017 году право на оформление субсидии смогут получить большинство украинских семей, даже если они арендую жилье.