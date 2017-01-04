Арабам больше нельзя держать дома диких животных

MIGnews.com.ua

В Объединенных Арабских Эмиратах больше нельзя держать дома диких животных, таких, как львов и тигров, в качестве домашних питомцев. Об этом передает ВВС .

В ОАЭ наличие гепардов, львов или тигров свидетельствуют о высоком статусе их владельцев.

Жители ОАЭ часто публикуют в соцсетях снимки с "большими кошками".

Недавно, на просторах соцсетей появилось фото львов на заднем сидении автомобиля. А в октябре один из пользователей опубликовал видео, на котором пять тигров нежатся на солце на пляже в Дубаи.

После этого власти обеспокоились тем, что дикие животные могут свободно гулять по улицам города.

Новый закон запрещает продавать и владеть "всеми видами диких и домашних, но опасных, животных". Отныне таких животных можна будет удерживать только лишь в зоопарках, цирках, природных парках, питомниках и исследовательных центрах.

Согласно закону, в ОАЭ появление с дикими кошками на публике грозит 6 месяцев тюрьмы или штаф в полмиллиона дирхамов, а это 123 тис. долларов.

Нововведения коснуться и владельцев "традиционных животных". Теперь, чтобы удерживать собаку дома, нужно специальное разрешение, а также в общественных местах хозяева обязаны держать их на поводке.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ученые считают, что гепарды могут вымереть на протяжении 5-10 лет. Всего на Земле осталось 7100 гепардов.