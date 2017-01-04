Оперативные штабы по всей Украине будут работать в режиме нон-стоп

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что в связи с прогнозируемыми обильными снегопадами и резким понижением температуры воздуха по всей территории Украины, оперативные штабы будут работать в режиме нон-стоп, передает пресс-центр "Правительственного портала".

Министр обратил внимание на то, что спасатели будут обеспечивать круглосуточный мониторинг ситуаций в регионах страны.

"Среди первоочередных мероприятий: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению", - сообщил Зубко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 4 января, начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Савченко сообщила, что в ближайшие дни в Украину придут сильные морозы, а резкое понижение температуры ожидается в ночь с 6 на 7 января.