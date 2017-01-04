ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
В России отменили около десяти рейсов из-за сломанного самолета
04.01.2017 20:00

В России отменили около десяти рейсов из-за сломанного самолета  Фоторепортаж

Аэропорт "Храброво" в российском городе Калининграде закрыт из-за поврежденного самолета, который ранее выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Авиалайнер до сих пор не убрали из ВПП. Об этом передает Интерфакс.

"Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18:00 часов местного времени", - заявил представитель правительства.

Также пресс-служба начальника области опубликовала фото, на которых спасатели пытаются убрать самолет со взлетно-посадочной полосы с помощью кранов.

С утра в аэропорту "Храброво" отменили в целом 7 рейсов в Москву и Санкт-Петербург и в обратную сторону.

Ранее, 3 января, авиалайнер "Аэрофлот" Airbus во время посадки выкатился  за пределы взлетно-посадочной полосы, вследствие чего у него подломилась передняя стойка шасси. Всего на борту был 171 пассажир, а также члены экипажа. Шестерым пассажиром понадобилась помощь медиков из-за ушибов и ссадин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в РФ запустили авиарейс в аннексированный Крым "Симферополь-Сочи". Билет в одну сторону стоит 3 тысячи российских рублей, а это около 1 тыс. гривен.

Теги материала: Калининград, Россия, аэропорт, поломка, самолеты, отмена рейсов
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего
Важное
Эксклюзив  Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего  Видеорепортаж
Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"
Важное
Эксклюзив  Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"  Видеорепортаж
Россия запустила ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым
Важное
Россия запустила ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым
В России в честь Нового года слепили скульптуру петуха из навоза
Важное
В России в честь Нового года слепили скульптуру петуха из навоза  Фоторепортаж
Под зданием консульства РФ в Нью-Йорке активисты требовали освобождения Сенцова
Важное
Под зданием консульства РФ в Нью-Йорке активисты требовали освобождения Сенцова
В Москве приземлился самолет с высланными из США российскими дипломатами
Важное
В Москве приземлился самолет с высланными из США российскими дипломатами

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017
НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором
Эксклюзив  НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором  Видеорепортаж
04.01.2017
Топ-5 советов, как защититься от мороза
Эксклюзив  Топ-5 советов, как защититься от мороза
04.01.2017
Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
Эксклюзив  Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика