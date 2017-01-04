В России отменили около десяти рейсов из-за сломанного самолета

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Аэропорт "Храброво" в российском городе Калининграде закрыт из-за поврежденного самолета, который ранее выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Авиалайнер до сих пор не убрали из ВПП. Об этом передает Интерфакс .

"Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18:00 часов местного времени", - заявил представитель правительства.

Также пресс-служба начальника области опубликовала фото, на которых спасатели пытаются убрать самолет со взлетно-посадочной полосы с помощью кранов.

С утра в аэропорту "Храброво" отменили в целом 7 рейсов в Москву и Санкт-Петербург и в обратную сторону.

Ранее, 3 января, авиалайнер "Аэрофлот" Airbus во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, вследствие чего у него подломилась передняя стойка шасси. Всего на борту был 171 пассажир, а также члены экипажа. Шестерым пассажиром понадобилась помощь медиков из-за ушибов и ссадин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в РФ запустили авиарейс в аннексированный Крым "Симферополь-Сочи". Билет в одну сторону стоит 3 тысячи российских рублей, а это около 1 тыс. гривен.