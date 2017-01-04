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Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017 19:48

Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов

На Рождество в Украину придут сильные морозы, которые отступят сразу после праздника. Об этом в комментарии телеканалу NewsOne рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Савченко. 

"В ближайшие сутки, 5 января, резких изменений в погоде не произойдет. Будет небольшой снег, ночью температура составит от -2 до -7 градусов, днем - от -3 до +2 градусов", - отметила она.

Главное похолодание наступит в ночь на Рождество.

"6 и 7 января ожидается резкое снижение температуры, которое начнется из западных областей. Уже 6 января температура будет от -11 до -16 градусов мороза, в ночь на 7 января в западных и северных областях температура будет от - 22 градусов до -25 градусов. В центральных областях тоже похолодает, но температура будет от -8 до -12 градусов мороза. Наименьшие морозы будут на востоке и юге - погода там усложнится и будут метели, снегопады", - добавила синоптик.

При этом она уточнила, что уже 9 января морозы существенно ослабнут, но минусовая температура точно сохранится.

Как сообщал MIGnews.com.ua, спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага рассказала, как уберечь себя в связи с ухудшением погодных условий по всей Украине.

Теги материала: погода, мороз, синоптик, Рождество, температура
Новости СМИ2
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