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Топовым словом 2016 года в Украине стала "коррупция"
04.01.2017 19:37

Топовым словом 2016 года в Украине стала "коррупция"

Ресурс онлайн-словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал самое популярное слово 2016 года, которым стало слово "коррупцию". О данных результатах сообщается на сайте словаря.

По мнению словаря, коррупция была для жителей Украины центральной проблемой, которая обсуждалась в различных контекстах на протяжении 2016 года.

Чуть менее популярными были избраны слова "оффшор" и "е-декларация", которые перекликаются с главным словом прошедшего года и "также являются составляющими более широкого семантического поля коррупции, которые на протяжении года подогревали интерес к этой теме".

"Среди других важных слов в прошлом году мы выделили: банкопад - массовая ликвидация Национальным банком проблемных банков, безвиз - сокращение от словосочетания "безвизовый режим", брекзит - выход Великобритании из ЕС, зрада/перемога - лексическая пара, которая используется пользователями соцсетей для оценки политических событий", - отмечается в заявлении сайта.

2016-й стал четвертым годом, когда словарь "Мыслово" определяет топовое слово в обиходе жителя Украины.

В 2015 словом года была "блокада" (речь о блокаде оккупированного Крыма), немногим ранее в 2014 года - "киборги" в значении "защитники Донецкого аэропорта". "Евромайдан" считался центральным словом в лексиконе 2013 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 28 декабря, по версии сервиса Google Trends в 2016 году, сразу две фразы премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева стали самыми популярными мемами.

Теги материала: коррупция, оффшор, е-декларирование, топ, рейтинг
Новости СМИ2
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