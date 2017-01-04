НТКУ назвала имя режиссера "Евровидения-2017"

MIGnews.com.ua

Креативным продюсером "Евровидения-2017" стал режиссер Олег Боднарчук. Об этом сообщает Национальная телекомпания Украины, передает Украинские Новости .

"Команда "Евровидение-2017" пополнилась креативным продюсером песенного конкурса. Теперь вместе с шоу-продюсером Стюартом Барлоу над творческим наполнением конкурса, который будет принимать Киев, будет работать Олег Боднарчук", - говорят в НТКУ.

Сообщается, что Бондарчуку поручили постановку открытия шоу, интервал-актов и выступления гостей песенного конкурса.

"Совместно с креативным продюсером Олегом Боднарчуком мы разрабатываем такие идеи, чтобы в мае следующего года показать всей Европе и остальному миру разнообразие музыкальных, художественных и сценических решений в Украине", - отметил Барлоу, передает newsru.ua .

Боднарчук был режиссером одних из самых масштабных украинских и зарубежных шоу. Среди них - известные телепроекты "Фабрика Звезд", "Голос страны", "Голос. Дети".

Также он работал над проектом "America's got talent", премией "M1 Music Awards" в 2015 году и проектом "Мисс Украина" в 2015 и 2016 годах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Президент Украины подписал закон, который дает зеленый свет публичным закупкам. Закон предусматривает введение переговорной процедуры на случаи закупок товаров, работ и услуг, которые нужны для того, чтобы обеспечить подготовку и проведение Евровидения в Украине.