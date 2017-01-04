ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
НТКУ назвала имя режиссера "Евровидения-2017"
04.01.2017 18:47

НТКУ назвала имя режиссера "Евровидения-2017"

Креативным продюсером "Евровидения-2017" стал режиссер Олег Боднарчук. Об этом сообщает Национальная телекомпания Украины, передает Украинские Новости.

"Команда "Евровидение-2017" пополнилась креативным продюсером песенного конкурса. Теперь вместе с шоу-продюсером Стюартом Барлоу над творческим наполнением конкурса, который будет принимать Киев, будет работать Олег Боднарчук", - говорят в  НТКУ.

Сообщается, что Бондарчуку поручили постановку открытия шоу, интервал-актов и выступления гостей песенного конкурса.

"Совместно с креативным продюсером Олегом Боднарчуком мы разрабатываем такие идеи, чтобы в мае следующего года показать всей Европе и остальному миру разнообразие музыкальных, художественных и сценических решений в Украине", - отметил Барлоу, передает newsru.ua.

Боднарчук был режиссером одних из самых масштабных украинских и зарубежных шоу. Среди них - известные телепроекты "Фабрика Звезд", "Голос страны", "Голос. Дети".

Также он работал над проектом "America's got talent", премией "M1 Music Awards" в 2015 году и проектом "Мисс Украина" в 2015 и 2016 годах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Президент Украины подписал закон, который дает зеленый свет публичным закупкам. Закон предусматривает введение переговорной процедуры на случаи закупок товаров, работ и услуг, которые нужны для того, чтобы обеспечить подготовку и проведение Евровидения в Украине.

Теги материала: Евровидение-2017, НТКУ, режиссер, Бондарчук
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
Важное
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
Кириленко: Черные списки российских артистов ради Евровидения отменять не будем
Важное
Кириленко: Черные списки российских артистов ради Евровидения отменять не будем
ЕВС поставил точку в спорах за Евровидение-2017
Важное
ЕВС поставил точку в спорах за Евровидение-2017
Порошенко подписал закон, необходимый для начала подготовки к Евровидению
Важное
Порошенко подписал закон, необходимый для начала подготовки к Евровидению
Вован и Лексус разыграли Кличко: опубликовано видео
Важное
Вован и Лексус разыграли Кличко: опубликовано видео  Видеорепортаж
Данилюк: Украина не отдаст "Евровидение-2017" России
Важное
Данилюк: Украина не отдаст "Евровидение-2017" России

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017
НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором
Эксклюзив  НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором  Видеорепортаж
04.01.2017
Топ-5 советов, как защититься от мороза
Эксклюзив  Топ-5 советов, как защититься от мороза
04.01.2017
Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
Эксклюзив  Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика