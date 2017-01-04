ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Китайская компания EHang обнародовала видео испытаний беспилотного такси
04.01.2017 17:13

Китайская компания EHang обнародовала видео испытаний беспилотного такси  Видеорепортаж

Китайская компания EHang, которая занимается разработками в сфере беспилотных летательных аппаратов, обнародовала видео летных испытаний перспективного пассажирского беспилотного такси EHang 184.  Новый летательный аппарат был анонсирован еще в прошлом году, но испытания стартовали только сейчас.

По сути, беспилотник представляет собой большой квадрокоптер, который предназначен для перевозки одного пассажира весом до 100 кг. Внутри кабина  Ehang 184 не имеет никаких средств для координирования аппарата:  нет ни ручки управления, ни штурвала управления, ни кнопок, ни переключателей или панелей управления. Беспилотник оснащен лишь сиденьем и небольшой подставкой с закрепленным на ней планшетом, на котором пассажир задает маршрут с помощью спутникового мобильного приложения.

Управление полетом полностью совершается дроном. Один полет может длиться до 23 минут при  средней крейсерской скорости 100 км в час, поднимаясь на высоту около 3,5 км. Взлет и посадка происходят в вертикальной плоскости.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 1 января, из Китая в Великобританию запустили первый прямой грузовой поезд. Стартовой площадкой для него станет город Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны, а конечным пунктом - столица Великобритании город Лондон.

Теги материала: технологии, Китай, Такси, беспилотник
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [50] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинская разведка получила беспилотник от футболиста сборной Украины
Важное
Украинская разведка получила беспилотник от футболиста сборной Украины
В Китае появилась шоколадная терракотовая армия
Важное
В Китае появилась шоколадная терракотовая армия  Видеорепортаж
"Фантом" продемонстрировал свои боевые возможности
Важное
"Фантом" продемонстрировал свои боевые возможности
На полигоне испытали наземные и воздушные беспилотники
Важное
На полигоне испытали наземные и воздушные беспилотники
Вегас на ВДНХ: В Украине установят первую digital-елку
Важное
Вегас на ВДНХ: В Украине установят первую digital-елку
В Китае суд оправдал мужчину спустя более 20 лет после казни
Важное
В Китае суд оправдал мужчину спустя более 20 лет после казни

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017
НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором
Эксклюзив  НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором  Видеорепортаж
04.01.2017
Топ-5 советов, как защититься от мороза
Эксклюзив  Топ-5 советов, как защититься от мороза
04.01.2017
Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
Эксклюзив  Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика