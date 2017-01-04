Китайская компания EHang обнародовала видео испытаний беспилотного такси

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Китайская компания EHang, которая занимается разработками в сфере беспилотных летательных аппаратов, обнародовала видео летных испытаний перспективного пассажирского беспилотного такси EHang 184. Новый летательный аппарат был анонсирован еще в прошлом году, но испытания стартовали только сейчас.

По сути, беспилотник представляет собой большой квадрокоптер, который предназначен для перевозки одного пассажира весом до 100 кг. Внутри кабина Ehang 184 не имеет никаких средств для координирования аппарата: нет ни ручки управления, ни штурвала управления, ни кнопок, ни переключателей или панелей управления. Беспилотник оснащен лишь сиденьем и небольшой подставкой с закрепленным на ней планшетом, на котором пассажир задает маршрут с помощью спутникового мобильного приложения.

Управление полетом полностью совершается дроном. Один полет может длиться до 23 минут при средней крейсерской скорости 100 км в час, поднимаясь на высоту около 3,5 км. Взлет и посадка происходят в вертикальной плоскости.