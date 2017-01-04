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Топ-5 советов, как защититься от мороза
04.01.2017 16:28

Эксклюзив  Топ-5 советов, как защититься от мороза

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага специально для телеканала NewsOne рассказала, как уберечь себя в связи с ухудшением погодных условий по всей Украине.

Общие советы

Если есть возможность, лучше не выходить на улицу. 

В случае, если уже возникла такая потребность, и вы знаете, что будете долгое время в дороге, то желательно взять с собой горячий чай или молоко в термосе.

Одежда

Она должна быть теплой, из натуральных материалов, а не синтетическая. 

Одежда при этом должна быть свободной, не прилегать к телу - образовавшийся объем воздуха будет согревать намного лучше.

Алкоголь

Согреваться алкоголем нельзя. Люди, которые употребляют алкоголь, притупляют свои рецепторы, что вызывает другие ощущения. Перебрав с алкоголем, можно потерять ощущение холода и замерзнуть.

Кожа

Лицо и руки лучше смазывать жирами, чтобы защитить эти места от обморожений.

Пункты обогрева

Обязательно нужно знать, где находятся места для обогрева в вашем городе. К примеру, жители столицы могут об этом узнать на сайте КГГА.

Если поблизости нет пунктов обогрева, стоит зайти в ближайший магазин либо в метро, чтобы согреться. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, спасатели приняли решение с 10:00 среды, 4 января, временно ограничить движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на всех перевалах в Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий и снежными заносами. 

Теги материала: Киев, снег, мороз
Новости СМИ2
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