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Эксперт назвал новую причину гибели "Титаника"
04.01.2017 14:17

Эксперт назвал новую причину гибели "Титаника"

Исследователи выяснили, что крушение "Титаника" могло произойти не из-за столкновения с айсбергом, а в результате пожара на борту, сообщил УНИАН.

Журналист из Британии, Шеннон Молони изучает причины крушения "Титаника" более 30 лет.

Изучая фотографии, он наткнулся на черные метки вдоль правой части корпуса корабля - как раз там, где его пробил айсберг. Потом специалисты подтвердили, что это действительно следы от пожара в хранилище топлива.

По словам британского журналиста, та часть корпуса, которая наткнулась на айсберг, была очень уязвимой и до отбывания лайнера с Белфаста.

"12 человек пыталась потушить пламя, но оно было слишком большим и могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию, что сделало корпус "Титаника" очень непрочным. А владельцы корабля запретили говорить о пожаре пассажирам. Это идеальное совпадение необычных факторов: огня, льда и преступной халатности",  - добавляет Молони.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, печенье, пережившее крушение "Титаника", ушло с молотка за 15 тысяч долларов. Печенье уцелело благодаря Джеймсу Фенвику, пассажиру парохода "Карпатия", пришедшего на помощь пострадавшим от кораблекрушения.

На интернет-аукционе дома Lion Heart Autographs меню последнего обеда пассажиров лайнера "Титаник" продано в частную коллекцию за 88 тысяч долларов. Оценочная стоимость составляла от 50 до 70 тысяч долларов.

Теги материала: Титаник, крушение, исследования, новая версия
Новости СМИ2
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