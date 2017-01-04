Эксперт назвал новую причину гибели "Титаника"

MIGnews.com.ua

Исследователи выяснили, что крушение "Титаника" могло произойти не из-за столкновения с айсбергом, а в результате пожара на борту, сообщил УНИАН .

Журналист из Британии, Шеннон Молони изучает причины крушения "Титаника" более 30 лет.

Изучая фотографии, он наткнулся на черные метки вдоль правой части корпуса корабля - как раз там, где его пробил айсберг. Потом специалисты подтвердили, что это действительно следы от пожара в хранилище топлива.

По словам британского журналиста, та часть корпуса, которая наткнулась на айсберг, была очень уязвимой и до отбывания лайнера с Белфаста.

"12 человек пыталась потушить пламя, но оно было слишком большим и могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию, что сделало корпус "Титаника" очень непрочным. А владельцы корабля запретили говорить о пожаре пассажирам. Это идеальное совпадение необычных факторов: огня, льда и преступной халатности", - добавляет Молони.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, печенье, пережившее крушение "Титаника", ушло с молотка за 15 тысяч долларов . Печенье уцелело благодаря Джеймсу Фенвику, пассажиру парохода "Карпатия", пришедшего на помощь пострадавшим от кораблекрушения.