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Печерский суд заочно арестовал беглого бизнесмена Курченко
04.01.2017 11:34

Печерский суд заочно арестовал беглого бизнесмена Курченко

Во вторник, 3 января, поздно вечером Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Курченко, который находился в окружении экс-президента Виктора Януковича.

На своей странице в Facebook адвокат беглого бизнесмена Юрий Сухов возмущался тем, что заседание суда началось настолько поздно.

"В Печерском суде судья Карабань начал ночное рассмотрение ходатайства прокурора об аресте Курченко С.В. Печерский суд значительно "вырос". Даже судья Киреев в известном деле себе такого не позволял!" - написал он.

Тем не менее председательствующий судья Владимир Карабань удовлетворил требования стороны обвинения и избрал для Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей. В свою очередь его защитник заявил, что намерен подавать апелляцию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 28 декабря Апелляционный суд Киева постановил отменить решение Печерского райсуда об аресте украинского бизнесмена Сергея Курченко. 

Теги материала: Сергей Курченко, Печерский суд, адвокат, арест
Новости СМИ2
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