Полиция Турции задержала 23 человека по подозрению в причастности к теракту

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, в Турции число задержанных по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе взросло до 23 человек. Об этом сообщает Интерфакс .

По данным источника, среди задержанных есть иностранцы.

Стоит отметить, что серия задержаний была проведена в рамках полицейской спецоперации в городе Измире.

Напомним, власти Турции заявили, что будут продолжать военные операции в Сирии, несмотря на теракт в ночном клубе Стамбула.