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Полиция Турции задержала 23 человека по подозрению в причастности к теракту
04.01.2017 11:00

Полиция Турции задержала 23 человека по подозрению в причастности к теракту

В среду, 4 января, в Турции число задержанных по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе взросло до 23 человек. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным источника, среди задержанных есть иностранцы.

Стоит отметить, что серия задержаний была проведена в рамках полицейской спецоперации в городе Измире.

Напомним, власти Турции заявили, что будут продолжать военные операции в Сирии, несмотря на теракт в ночном клубе Стамбула.

Как сообщал MIGnews.com.ua  ранее, в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный открыл огонь в ночном клубе Стамбула в Турции. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, среди жертв и пострадавших нет ни одного украинца.

Теги материала: Турция, задержание, теракт, Стамбул, подозреваемые
Новости СМИ2
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