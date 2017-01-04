Полиция Турции задержала 23 человека по подозрению в причастности к теракту

В среду, 4 января, в Турции число задержанных по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе взросло до 23 человек. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным источника, среди задержанных есть иностранцы.
Стоит отметить, что серия задержаний была проведена в рамках полицейской спецоперации в городе Измире.
Напомним, власти Турции заявили, что будут продолжать военные операции в Сирии, несмотря на теракт в ночном клубе Стамбула.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный открыл огонь в ночном клубе Стамбула в Турции. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, среди жертв и пострадавших нет ни одного украинца.