Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего

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Сегодня язык в Российской Федерации переживает времена "сталинизации". Об этом заявила российская журналистка Ксения Туркова в программе "Большое интервью" с Евгением Киселевым на телеканале NewsOne .

По ее словам, в последнее время среди россиян набирают все большей популярности слова, которые имеют советское начало.

"В России происходит "сталинизация" языка, когда достаются слова к употреблению из той эпохи. К примеру, "нужно затянуть потуже пояса"... Даже знаменитая фраза Медведева "денег нет, но вы держитесь...", которая победила на конкурсе в номинации "Антиязык", отсылает нас к тем призывам "стоять до последнего". Это аллюзия к советским временам, даже военным", - пояснила она.