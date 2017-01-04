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Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"
04.01.2017 10:06

Эксклюзив  Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"  Видеорепортаж

Выражение "крымнаш" в 2015 году стало победителем на конкурсе "Слово года" в России. Об этом заявила российская журналистка Ксения Туркова в программе "Большое интервью" с Евгением Киселевым на телеканале NewsOne.

"Выражение "крымнаш" уже пишут слитно... Оно победило в российском конкурсе "Слово года"  в 2015 году", - указала она.

Говоря об языковых исследованиях, журналистка отметила, что со временем люди при употреблении данного выражения начали вкладывать другие смыслы.

"Значение этого выражения расширилось. Это не просто отношение людей к тому, что произошло с Крымом, а это просто такой слепой патриотизм - "крымнаш", "крымнашисты"", - сказала Туркова.

По ее словам, нынешняя лексика ощущается людьми иначе.

""Ватники", "укропы", "колорады" - это лексика вражды, которая стала популярной в 2014 году. В 2016 году лексика вражды отошла на второй план, но это не говорит о том, что люди стали добрее. Просто она стала фоном, мы к ней привыкли и адаптировались", - добавила она.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в эфире французской радиостанции RMC заявила, что Российская Федерация не аннексировала Крым, а так называемый референдум был абсолютно законным.

Теги материала: Россия, выражение, Крым, журналист, видео
Новости СМИ2
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