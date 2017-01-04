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Очереди на границе с Польшей: проезда ожидают почти 800 автомобилей
04.01.2017 09:22

Очереди на границе с Польшей: проезда ожидают почти 800 автомобилей

По состоянию на 08:00 среды, 4 января, на украино-польской границе пропуска ожидали 760 автомобилей. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Согласно обнародованному сообщению на пункте пропуска "Рава-Русская" стояло 100 автомобилей, "Ягодин авто" – 200, на "Грушив" – 120, "Краковец" – 80, "Угринив" – 100, "Устилуг" – 70, "Смельница" – 60, "Шегини" – 30.

Кроме этого очереди наблюдаются на и венгерской границе. Так, на пункте пропуска "Косино" стояло 20 автомобилей, "Лужанка" – 10. При этом "Вилок" и "Тиса" свободны для проезда.

Пограничники отмечают, что автомобили могут беспрепятственно сейчас пересечь границу  Румынией, Молдовой и Словацкой республикой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Государственная пограничная служба получила на вооружение от президента Украины Петра Порошенко модернизированный патрульный катер UMS-1000 и автомобили Hummer. 

Теги материала: Польша, граница, пункт пропуска, автомобиль
Новости СМИ2
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