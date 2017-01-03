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Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс и назвал главные цели СММ
03.01.2017 17:24

Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс и назвал главные цели СММ  Фоторепортаж

Главными целями для наблюдателей ОБСЕ является улучшение условий жизни для мирных жителей, а также обеспечение соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

Такое заявление на своей странице в Twitter сделал новый глава ОБСЕ Себастьян Курц после своего визита в ряд населенных пунктов Донбасса.

"Увидел сегодня ситуацию в восточной Украине воочию - посетили вместе с СММ ОБСЕ пункт пропуска Пищевик. Наша цель как ОБСЕ заключается в том, чтобы добиться полного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения улучшения ситуации с местным населением", - подчеркнул Курц.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Донецкую область с рабочим визитом планируют посетить министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Позже в СММ ОБСЕ в Украине заявили об ограничении доступа к пунктам разведения войск в зоне антитеррористической операции.

Теги материала: ОБСЕ, СММ, Донбасс, Курц, прекращение огня, фото
Новости СМИ2
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