Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс и назвал главные цели СММ

MIGnews.com.ua

Главными целями для наблюдателей ОБСЕ является улучшение условий жизни для мирных жителей, а также обеспечение соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

Такое заявление на своей странице в Twitter сделал новый глава ОБСЕ Себастьян Курц после своего визита в ряд населенных пунктов Донбасса.

"Увидел сегодня ситуацию в восточной Украине воочию - посетили вместе с СММ ОБСЕ пункт пропуска Пищевик. Наша цель как ОБСЕ заключается в том, чтобы добиться полного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения улучшения ситуации с местным населением", - подчеркнул Курц.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Донецкую область с рабочим визитом планируют посетить министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.