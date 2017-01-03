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Автопродажи в Украине за 2016 год выросли на 41%
03.01.2017 17:02

Автопродажи в Украине за 2016 год выросли на 41%

Во вторник, 3 января, ассоциация "Укравтопром" опубликовала отчеты, в которых отражена положительная динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине за 2016 год. Согласно приведенной аналитике ,продажи за прошлый год выросли на 41%.

Весной 2016 года наблюдался резкий рост потребительского спроса на автомобильном рынке, только в марте продажи составили 117%, а в апреле на 86% больше автомобилей, чем годом ранее.

В августе спрос на автомобили увеличился на 63%, в сравнении с показателями 2015 года.

Топовой автомобильной маркой по продажам оказалась Toyota - 7668 первичных регистраций (+56% к 2015 году). Второй по популярности стало Renault с результатом 6389 автомобилей (+52% к 2015 году). На третьем месте разместился Volkswagen, который приобрели 5001 украинец (+117% к 2015 году).

Далее показатели марок расходятся не так разительно: Skoda – 4 145 авто (+91%); KIA – 3 982 авто (+98%); Ford – 3 612 авто (+38%); Nissan – 3 444 авто (+29%); Hyundai – 3 396 авто (+33%); BMW – 3 073 авто (+70%); автомобили отечественного бренда ЗАЗ выбрали 2 758 покупателя (-4%).

Самой продаваемой моделью автомобиля в Украине стала KIA Sportage с показателем в  2736 проданных единиц, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 15 декабря, Кабинет министров Украины может утвердить повышение ввозной пошлины на легковые автомобили из Европейского союза с целью поддержания отечественного производства машин.

Теги материала: автомобиль, продажа, спрос
Новости СМИ2
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