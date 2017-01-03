Синоптики обещают резкое похолодание в Украине к концу недели

MIGnews.com.ua

Начиная с пятницы, 6 января, жителей Украины ожидает резкое понижение температуры из-за вторжения арктического воздуха. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура в ночное время 6 и 7 января опустится до 13-19 градусов мороза во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях, местами синоптики прогнозируют температуру 20-26 градусов мороза, днем - 11-17 градусов мороза.

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью температура ночью и днем достигнет 7-13 градусов мороза, в Крыму и Приазовье - 0-6 градусов мороза.

Кроме того, в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму ожидаются осадки в виде снега, в Крыму и Приазовье с дождем. Местами сильные снегопады, метели, порывы ветра 15-22 метров в секунду.

Также 8 и 9 января холодная погода на территории Украины сохранится, но осадки в южной и восточной части страны прекратятся.