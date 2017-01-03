В Украине наладят выпуск американских винтовок M16

Во вторник, 3 декабря, государственное предприятие "Укроборонсервис" и американская Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО. Об этом сообщает Левый берег.
По данным источника, первым совместным проектом будет автоматическая винтовка M16 модели WAC47. Это стрелковое оружие с может использовать не только патроны натовского калибра, а и патроны, используемые для автомата Калашникова.
Стоит отметить, что Aeroscraft основана эмигрантом из Украины Игорем Пастернаком.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 января сенатор США Джон Маккейн во время поздравления украинских военных на Донбассе заявил, что США обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде оружия и совместных учений.