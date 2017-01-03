ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
В Украине наладят выпуск американских винтовок M16
03.01.2017 14:26

В Украине наладят выпуск американских винтовок M16

Во вторник, 3 декабря, государственное предприятие "Укроборонсервис" и американская Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО. Об этом сообщает Левый берег.

По данным источника, первым совместным проектом будет автоматическая винтовка M16 модели WAC47. Это стрелковое оружие с может использовать не только патроны натовского калибра, а и патроны, используемые для автомата Калашникова.

Стоит отметить, что Aeroscraft основана эмигрантом из Украины Игорем Пастернаком.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 января сенатор США Джон Маккейн во время поздравления украинских военных на Донбассе заявил, что США обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде оружия и совместных учений.

Теги материала: винтовка, оружие, Укроборонпром, выпускать, Украина, США
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [66] всего оценили 14
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Приз за лучшее празднование Нового года": соцсети об инциденте со стрельбой депутата Пашинского
Важное
Эксклюзив  "Приз за лучшее празднование Нового года": соцсети об инциденте со стрельбой депутата Пашинского
В Москве приземлился самолет с высланными из США российскими дипломатами
Важное
В Москве приземлился самолет с высланными из США российскими дипломатами
Укроборонпром похвастался достижениями: самолет, беспилотники, минометы
Важное
Укроборонпром похвастался достижениями: самолет, беспилотники, минометы
Путин разрешил применение силы, спецсредств и оружия к заключенным
Важное
Путин разрешил применение силы, спецсредств и оружия к заключенным
В США полицейский добился разрешения носить тюрбан и бороду на службе
Важное
В США полицейский добился разрешения носить тюрбан и бороду на службе
В Белом доме украинцы спели "Щедрик" и поразили тысячи американцев
Важное
В Белом доме украинцы спели "Щедрик" и поразили тысячи американцев

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017
Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика