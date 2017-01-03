В Польше украинцу грозит 12 лет тюрьмы за наезд на двоих подростков

В ночь с 1 на 2 января, в Польше суд вынес решение арестовать на три месяца гражданина Украины, который в новогоднюю ночь пьяным сбил двоих подростков. Об этом сообщил TVN24.
Стоит отметить, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и непреднамеренное убийство двух девочек-подростков 30-летнему украинцу грозит 12 лет лишения свободы.
Кроме этого, украинец сказал польской полиции, что ничего не помнит и отрицает свою вину.
Тем в временем в городе Еленья Гура, где случилось происшествие оглашена трехдневная жалоба. Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 31 декабря, в 23:54 по местному времени, в польськом городе Еленья Гура автомобиль попал на гололед, стал неуправляемый и сбив девочек, упал с моста в воду. В крови водителя, который оказался гражданином Украины, полиция обнаружила 2.0 промилле алкоголя.