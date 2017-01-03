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В Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Александра Олеся
03.01.2017 13:20

В Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Александра Олеся  Фоторепортаж

Останки известного украинского писателя Александра Олеся, котрого похоронили на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия), принудительно эксгумировали, а в его могиле хотят похоронить другого человека, пишет ZN.UA. 

Александр Олесь умер в 1944 году. Согласно чешским законам, после погребения за место на кладбище кто-то должен платить ренту в размере 20 тысяч чешских крон на 10 лет (около 20 тысяч гривен - ред.).

В местной украинской общине рассказали, что ренту за могилу Олеся по собственной инициативе платил выходец из Украины и гражданин Чехии Владимир Михайлишин. Однако недавно он умер, и теперь его сын собирается похоронить отца в могиле писателя. Могилу уже раскопали, погребение Михайлишина было запланировано на 12:00 3 января 2017 года.

О планах перезахоронения останков Олеся и его жены пока ничего не известно.

Представители украинской диаспоры пришли на Ольшанском кладбище и ждут консула. 

По словам министра информполитики Юрия Стеця, о проблеме уже знают соответствующие государственные учреждения, ее пытаются решить.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ученые намерены получить разрешение на эксгумацию останков итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи в месте предполагаемого захоронения художника в замке Амбуаз во Франции. 

Теги материала: писатель, могила, эксгумация, перезахоронение, Чехия
Новости СМИ2
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