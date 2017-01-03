Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу

MIGnews.com.ua

Киевские власти анонсировали строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

"Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут", - заявил мэр Киева.

Кроме этого в КГГА рассматривают вариант построить в столице Украины канатную дорогу.

Улучшение инфраструктуры, по мнению Кличко, будет способствовать увеличению туристической привлекательности столицы.

По данным источника, КГГА общается с инвесторами, чтобы как можно скорее начать строительство канатной дороги с правой к левому берегу, к Труханова острова, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк.