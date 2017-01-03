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Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
03.01.2017 11:15

Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж

Киевские власти анонсировали строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

"Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут", - заявил мэр Киева.

Кроме этого в КГГА рассматривают вариант построить в столице Украины канатную дорогу. 

Улучшение инфраструктуры, по мнению Кличко, будет способствовать увеличению туристической привлекательности столицы.

По данным источника, КГГА общается с инвесторами, чтобы как можно скорее начать строительство канатной дороги с правой к левому берегу, к Труханова острова, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети появились фотографии празднования Нового года Владимира и Виталия Кличко в Австрии.

Теги материала: мост, Пешеходный мост, Киев, Центр, Владимир Кличко, ВИДЕО
Новости СМИ2
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