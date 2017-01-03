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Нелегал попытался проникнуть в Испанию, спрятавшись под приборной панелью авто
03.01.2017 10:23

Нелегал попытался проникнуть в Испанию, спрятавшись под приборной панелью авто  Фоторепортаж

Во вторник, 3 января, полиция задержала двух марокканцев, которые пытались нелегально переправить мигрантов в Сеуту. Об этом сообщает ВВС.

Стоит отметить, что спрятанных нелегалов обнаружили в машине в ходе полицейского рейда.

По данным источника, один из мигрантов был найден спрятавшимся за приборной панелью, а другой - в специально выдолбленном заднем сиденье автомобиля.

Найденным мужчине и женщине была оказана первая медицинская помощь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, более тысячи африканцев пытались пересечь границу с испанским прибрежным эксклавом Сеута в Северной Африке. Сотни людей вылезли на шестиметровое ограждение, откуда их снимали с помощью кранов. Во время столкновений на границе были ранены пятеро испанских и 50 марокканских полицейских.

Теги материала: беженцы, Испания, Евросоюз, Африка, граница, фото
Новости СМИ2
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