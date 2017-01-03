Нелегал попытался проникнуть в Испанию, спрятавшись под приборной панелью авто

Во вторник, 3 января, полиция задержала двух марокканцев, которые пытались нелегально переправить мигрантов в Сеуту. Об этом сообщает ВВС.
Стоит отметить, что спрятанных нелегалов обнаружили в машине в ходе полицейского рейда.
По данным источника, один из мигрантов был найден спрятавшимся за приборной панелью, а другой - в специально выдолбленном заднем сиденье автомобиля.
Найденным мужчине и женщине была оказана первая медицинская помощь.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, более тысячи африканцев пытались пересечь границу с испанским прибрежным эксклавом Сеута в Северной Африке. Сотни людей вылезли на шестиметровое ограждение, откуда их снимали с помощью кранов. Во время столкновений на границе были ранены пятеро испанских и 50 марокканских полицейских.