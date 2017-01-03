Вода и свет снова подорожают: сколько придется платить за ванную и телевизор

MIGnews.com.ua

За пользование "благами цивилизации" с марта 2017 года украинцам снова придется платить больше, пишет Сегодня.

Так, согласно постановлению НКРЭКУ №220, электроэнергия подорожает с 1,29 гривны до 1,68 гривны за киловатт (при использовании более 100 кВт*час). Кроме того, эксперты прогнозируют, что в конце отопительного сезона может подорожать газ, и, как следствие, горячая вода и отопление.

По нормативам водоснабжения, каждый киевлянин за месяц потребляет в среднем 4,5 кубометра воды. Если учесть, что в стандартной ванне около 350 литров воды, то за эту роскошь киевляне заплатят около 29 гривен (стоимость одного литра горячей воды - 8,3 копейки).

На умывание и чистку зубов уходит ежедневно около 30 литров воды (плюс 2,5 гривни). Одно посещение туалета обойдется в 8 копеек (1 куб.м. холодной воды - 13,43 гривни; стандартный объем сливного бачка - 6 литров).

На приготовление пищи ежедневно уходит около 20-30 литров воды (почти 30 копеек за холодную воду).

Работающий телевизор средней мощности за час использует электроэнергии на 80 копеек, лампочка мощностью в 100 Вт - на 16 копеек. Работа компьютера средней мощности с монитором обойдется в 50 копеек за час.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в 2017 году право на оформление субсидии смогут получить большинство украинских семей, даже если они арендую жилье.