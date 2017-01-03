В Парагвае стартовал ралли-рейд "Дакар"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 января, в Южной Америке начался ралли-рейд "Дакар". Об этом сообщил Левый берег .

По данным источника, гонка стартовала в столице Парагвая Асунсьоне с 39-километрового спецучастка, на котором финишировал Нассер Аль-Аттия на Toyota. Чтобы победить ему понадобилось всего 25 минут и 41 секунда. Второе место занял Хавьер Понс, третье Нани Рома, а четвертое и пятое - Себастьен Леб и Жиниэль де Вильерс соответственно.

В зачете грузовиков первый спецучасток выиграл Мартин Коломи на Tatra, добравшись до финиша ровно за 30 минут. А в зачете мотоциклов победителем стал Ксавье де Султрэ из Франции, проехавший дистанцию 28 минут 20 секунд.

Кроме этого, участники Дакара-2017 должны будут пройти 12 этапов общей протяженностью 9 тысяч километров.