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В Парагвае стартовал ралли-рейд "Дакар"
03.01.2017 09:17

В Парагвае стартовал ралли-рейд "Дакар"

В понедельник, 2 января, в Южной Америке начался ралли-рейд "Дакар". Об этом сообщил Левый берег.

По данным источника, гонка стартовала в столице Парагвая Асунсьоне с 39-километрового спецучастка, на котором финишировал Нассер Аль-Аттия на Toyota. Чтобы победить ему понадобилось всего 25 минут и 41 секунда. Второе место занял Хавьер Понс, третье Нани Рома, а четвертое и пятое - Себастьен Леб и Жиниэль де Вильерс соответственно.

В зачете грузовиков первый спецучасток выиграл Мартин Коломи на Tatra, добравшись до финиша ровно за 30 минут. А в зачете мотоциклов победителем стал Ксавье де Султрэ из Франции, проехавший дистанцию 28 минут 20 секунд.

Кроме этого, участники Дакара-2017 должны будут пройти 12 этапов общей протяженностью 9 тысяч километров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 2 декабря, чемпион мира по автомобильному спорту немецкий автогонщик Нико Росберг покидает Формулу-1.

Теги материала: гонка, ралли, рейд, автомобиль, Парагвай, Аргентина, Боливия, победитель, грузовик, мотоцикл
Новости СМИ2
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