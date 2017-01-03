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Получить субсидию в 2017 году могут даже те, кто арендует жилье
03.01.2017 06:42

Получить субсидию в 2017 году могут даже те, кто арендует жилье

В 2017 году право на оформление субсидии смогут получить большинство украинских семей, пишет domik.ua. 

Получить право на государственную компенсацию смогут те, чьи расходы на оплату коммунальных услуг не превышают 15% ежемесячного общего дохода.

Кроме того, рассчитывать на получение субсидии могут также те, кто арендует квартиры. Такие семьи смогут получить государственную помощь на основании договора найма (аренды) жилья, чем значительно сократят свои выплаты за коммунальные услуги.

Чтобы получать компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо заполнить заявление на оформление субсидии и декларацию о доходах и расходах.

Кроме того, арендаторам придется предоставить договор аренды помещения. При этом нотариально заверять такой документ не обязательно - достаточно подписей владельца жилья и арендаторов помещения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен ранее назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг пересматриваться не будут

Теги материала: субсидия, оформление, аренда
Новости СМИ2
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