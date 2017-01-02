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Россия запустила ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым
02.01.2017 21:04

Россия запустила ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым

Начиная с понедельника, 2 января, в оккупированный Россией Крым осуществляются ежедневные авиаперелеты сообщением Симферополь - Сочи.

Рейсы выполняет российская авиакомпания "Аэрофлот", информирует пресс-служба перевозчика на своем официальном сайте.

По данным компании, это направление будет обслуживаться воздушными суднами Sukhoi Superjet 100. 

"Первый самолет нового рейса приземлился утром 2 января в крымском воздушном узле. Через два часа был совершен обратный рейс", - сообщил представитель аэропорта Симферополя Игорь Лаптев.

Стоит отметить, что стоимость билета в одну сторону составляет 3 тысячи российских рублей (около 1 тыс. гривен). 

Напомним, с конца октября - начала ноября прямое сообщение между Крымом и Сочи помимо "Аэрофлота" также обеспечивают авиакомпании "Оренбуржье" на самолетах вместимостью не более 19 человек и "Уральские авиалинии".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украина оштрафовала российские авиакомпании на сумму 721,236 млн грн за нарушение запрета на полеты в оккупированный Крым.

Теги материала: Крым, Сочи, самолет, Аэрофлот, Россия
Новости СМИ2
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