Россия запустила ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым

MIGnews.com.ua

Начиная с понедельника, 2 января, в оккупированный Россией Крым осуществляются ежедневные авиаперелеты сообщением Симферополь - Сочи.

Рейсы выполняет российская авиакомпания "Аэрофлот", информирует пресс-служба перевозчика на своем официальном сайте.

По данным компании, это направление будет обслуживаться воздушными суднами Sukhoi Superjet 100.

"Первый самолет нового рейса приземлился утром 2 января в крымском воздушном узле. Через два часа был совершен обратный рейс", - сообщил представитель аэропорта Симферополя Игорь Лаптев.

Стоит отметить, что стоимость билета в одну сторону составляет 3 тысячи российских рублей (около 1 тыс. гривен).

Напомним, с конца октября - начала ноября прямое сообщение между Крымом и Сочи помимо "Аэрофлота" также обеспечивают авиакомпании "Оренбуржье" на самолетах вместимостью не более 19 человек и "Уральские авиалинии".