Россия запустила ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым

Начиная с понедельника, 2 января, в оккупированный Россией Крым осуществляются ежедневные авиаперелеты сообщением Симферополь - Сочи.
Рейсы выполняет российская авиакомпания "Аэрофлот", информирует пресс-служба перевозчика на своем официальном сайте.
По данным компании, это направление будет обслуживаться воздушными суднами Sukhoi Superjet 100.
"Первый самолет нового рейса приземлился утром 2 января в крымском воздушном узле. Через два часа был совершен обратный рейс", - сообщил представитель аэропорта Симферополя Игорь Лаптев.
Стоит отметить, что стоимость билета в одну сторону составляет 3 тысячи российских рублей (около 1 тыс. гривен).
Напомним, с конца октября - начала ноября прямое сообщение между Крымом и Сочи помимо "Аэрофлота" также обеспечивают авиакомпании "Оренбуржье" на самолетах вместимостью не более 19 человек и "Уральские авиалинии".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украина оштрафовала российские авиакомпании на сумму 721,236 млн грн за нарушение запрета на полеты в оккупированный Крым.