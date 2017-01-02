Пограничники получили патрульный катер UMS-1000 и автомобили Hummer

Государственная пограничная служба получила на вооружение от президента Украины Петра Порошенко модернизированный патрульный катер UMS-1000 и автомобили Hummer.
Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в Facebook и прикрепил соответствующее видео.
"Донецкий погранотряд отныне усиленный скоростным бронированным катером украинского производства, новыми ХАММЕРами и вооружением. А новейшая система "АЭРОС", над разработкой которой работали украинские и американские специалисты, "видит" сразу воздух, воду, землю, может одновременно вести и определять поведение до двухсот целей", - написал президент.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на полигоне в Киевской области испытали беспилотный украинский БТР "Фантом". Он показал свои возможности во время ледяного дождя.
В свою очередь конструкторское бюро "Луч" продемонстрировало испытания новой управляемой ракеты.