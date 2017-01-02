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Ляшко накормил бомжей на вокзале сырыми яйцами с новогоднего стола
02.01.2017 17:10

Ляшко накормил бомжей на вокзале сырыми яйцами с новогоднего стола  Видеорепортаж

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на Киевский железнодорожный вокзал раздать бомжам продукты со своего новогоднего стола.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook и выложил соответствующее видео.

"Поделился с бездомными, которые живут на Киевском железнодорожном вокзале, пищей из своего новогоднего стола. Беспризорные - тоже люди, поэтому относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Моя задача, чтобы в Украине было меньше беспризорных, особенно детей", - написал Ляшко.

В ролике он призвал бомжей активно разбирать угощения и не бояться за их качество.

"Все свежее. Не бойтесь, не отравитесь", - подчеркнул главный радикал страны.

Стоит отметить, что среди продуктов, которые Ляшко привез для бомжей, были булочки, сало и сырые яйца.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее однопартийцы Ляшко подарили ему на день рождение 500-килограммовую телку.

Напомним, гражданка России, боец батальона "Айдар", журналистка Юлия Толопа в кулуарах Верховной Рады облила лидера Радикальной партии Олега Ляшко томатным соком.

Теги материала: Олег Ляшко, бомж, вокзал, еда, яйца, Новый год, видео
Новости СМИ2
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