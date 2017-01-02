Погода на Рождество: в Украину идут сильные морозы

MIGnews.com.ua

На Рождество Украину ожидает сильное похолодание. Об этом сообщил Укргидрометцентр .

По данным источника, 6 января Центральной и Западной Украине прогнозируется -17-19 градусов днем и -19-21 ночью. В Восточных и Южных областях будет теплее: днем -1-6, а ночью -4-8 градусов.

Кроме этого, стоит отметить, что 7 января похолодает еще сильнее.

В Центральной и Западной Украине ожидается -17-19 градусов днем и -19-21 ночью.

В Южных областях синоптики обещают около -10-12 градусов.

А на Востоке Украины -10-13, ночью до -16.