Погода на Рождество: в Украину идут сильные морозы

На Рождество Украину ожидает сильное похолодание. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
По данным источника, 6 января Центральной и Западной Украине прогнозируется -17-19 градусов днем и -19-21 ночью. В Восточных и Южных областях будет теплее: днем -1-6, а ночью -4-8 градусов.
Кроме этого, стоит отметить, что 7 января похолодает еще сильнее.
В Центральной и Западной Украине ожидается -17-19 градусов днем и -19-21 ночью.
В Южных областях синоптики обещают около -10-12 градусов.
А на Востоке Украины -10-13, ночью до -16.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, исследователи из Университета Западного Онтарио создали самого крошечного снеговика в мире. Высота снеговика не превышает трех микрон, то есть 0,03 миллиметра, что в десятки раз меньше, чем толщина человеческого волоса, которая составляет 75 микрон.