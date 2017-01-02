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Погода на Рождество: в Украину идут сильные морозы
02.01.2017 16:25

Погода на Рождество: в Украину идут сильные морозы

На Рождество Украину ожидает сильное похолодание. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По данным источника, 6 января Центральной и Западной Украине прогнозируется -17-19 градусов днем и -19-21 ночью. В Восточных и Южных областях будет теплее: днем -1-6, а ночью -4-8 градусов.

Кроме этого, стоит отметить, что 7 января похолодает еще сильнее.

В Центральной и Западной Украине ожидается  -17-19 градусов днем и -19-21 ночью.

В Южных областях синоптики обещают около -10-12 градусов.

А на Востоке Украины -10-13, ночью до -16.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, исследователи из Университета Западного Онтарио создали самого крошечного снеговика в мире. Высота снеговика не превышает трех микрон, то есть 0,03 миллиметра, что в десятки раз меньше, чем толщина человеческого волоса, которая составляет 75 микрон.

Теги материала: мороз, Погода, фото, снег, холод
Новости СМИ2
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