Сервис EХ.ua вернулся к работе на новом домене

MIGnews.com.ua

Сайт EХ.ua возобновил свою работу, но уже на новом домене. Такое сообщение появилось на стартовой странице сайта.

Его разработчики отмечают, что портал вновь начал свою работу в связи с многочисленными просьбами пользователей. Ранее EХ.ua служил накопительным диском для множества украинцев, которые здесь сохраняли личные и профессиональные данные и архивы.

Отныне сервис EХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET. На данный момент он включает ряд функций: анонимный обмен файлами, их конвертирование для просмотра и проигрывания, система оповещения о времени использования и хранения информации, почта @fex.net. Пока с момента создания ключа срок хранения объекта с файлами составляет 7 дней.

Кроме этого первые 100 тысяч украинцев, которые воспользуются сервисом, смогут хранить информацию по цене 1$ за 1ТБ в месяц.