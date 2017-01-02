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Сервис EХ.ua вернулся к работе на новом домене
02.01.2017 13:40

Сервис EХ.ua вернулся к работе на новом домене

Сайт EХ.ua возобновил свою работу, но уже на новом домене. Такое сообщение появилось на стартовой странице сайта.

Его разработчики отмечают, что портал вновь начал свою работу в связи с многочисленными просьбами пользователей. Ранее EХ.ua служил накопительным диском для множества украинцев, которые здесь сохраняли личные и профессиональные данные и архивы.

Отныне сервис EХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET. На данный момент он включает ряд функций: анонимный обмен файлами, их конвертирование для просмотра и проигрывания, система оповещения о времени использования и хранения информации, почта @fex.net. Пока с момента создания ключа срок хранения объекта с файлами составляет 7 дней.

Кроме этого первые 100 тысяч украинцев, которые воспользуются сервисом, смогут хранить информацию по цене 1$ за 1ТБ в месяц.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 1 декабря, владельцы домена EX.ua сообщили, что они выставят его на продажу.

Теги материала: сайт, работа, файлы, обменник
Новости СМИ2
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