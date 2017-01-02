Сервис EХ.ua вернулся к работе на новом домене

Сайт EХ.ua возобновил свою работу, но уже на новом домене. Такое сообщение появилось на стартовой странице сайта.
Его разработчики отмечают, что портал вновь начал свою работу в связи с многочисленными просьбами пользователей. Ранее EХ.ua служил накопительным диском для множества украинцев, которые здесь сохраняли личные и профессиональные данные и архивы.
Отныне сервис EХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET. На данный момент он включает ряд функций: анонимный обмен файлами, их конвертирование для просмотра и проигрывания, система оповещения о времени использования и хранения информации, почта @fex.net. Пока с момента создания ключа срок хранения объекта с файлами составляет 7 дней.
Кроме этого первые 100 тысяч украинцев, которые воспользуются сервисом, смогут хранить информацию по цене 1$ за 1ТБ в месяц.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 1 декабря, владельцы домена EX.ua сообщили, что они выставят его на продажу.