Под зданием консульства РФ в Нью-Йорке активисты требовали освобождения Сенцова

MIGnews.com.ua

Активисты провели небольшой флэш-моб у здания консульства Российской Федерации в Нью-Йорке в поддержку незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов мероприятия Андрей Загданский.

Активисты пришли к российскому консульству в субботу, 31 декабря. Все они были с табличками с надписью "Free Oleg Sentsov!", а также украинскими и американскими флагами в руках.

"Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения! Наш маленький, но дружный flashmob в поддержку незаконно осужденного Олега Сенцова у порога русского консульства в Нью-Йорке", - написал он.

Кроме этого Загданский поблагодарил всех, кто смог прийти, а также тех, кто хотел прийти, но не смог или опоздал.

По его словам, субботняя акция не последняя и активисты будут приходить под российское консульство вновь.