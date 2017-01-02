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Под зданием консульства РФ в Нью-Йорке активисты требовали освобождения Сенцова
02.01.2017 12:40

Под зданием консульства РФ в Нью-Йорке активисты требовали освобождения Сенцова

Активисты провели небольшой флэш-моб у здания консульства Российской Федерации в Нью-Йорке в поддержку незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов мероприятия Андрей Загданский.  

Активисты пришли к российскому консульству в субботу, 31 декабря. Все они были с табличками с надписью "Free Oleg Sentsov!", а также украинскими и американскими флагами в руках.

"Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения! Наш маленький, но дружный flashmob в поддержку незаконно осужденного Олега Сенцова у порога русского консульства в Нью-Йорке", - написал он.

Кроме этого Загданский поблагодарил всех, кто смог прийти, а также тех, кто хотел прийти, но не смог или опоздал.

По его словам, субботняя акция  не последняя и активисты будут приходить под российское консульство вновь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокат украинского кинорежиссера, политзаключенного Олега Сенцова заявил, что что у политзаключенного все относительно нормально, и за время своего заключения он успел написать пять сценариев и одну повесть

Теги материала: Россия, консульство, Олег Сенцов, Нью-Йорк, освобождение
Новости СМИ2
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