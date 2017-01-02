"Приз за лучшее празднование Нового года": соцсети об инциденте со стрельбой депутата Пашинского

Инцидент со стрельбой 31 декабря, в котором принимал участие народный депутат Сергей Пашинский, активно обсуждается в социальных сетях. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

Журналистка Ольга Василевская прокомментировала происшествие: "Что было раньше - бутылка или пистолет? Кто превысил необходимые меры самообороны - народный депутат, выстрелив, или мужик, который шмальнул его по башке бутылкой? Почему следствие ведут подконтрольные НФ полицейские, а не Генпрокуратура? Спасибо, что оставили его живым, иначе точно случился бы второй Лозинский-гейт. Что бы не произошло на дороге, доставать пистолет - это ли не лихие 90-е? Особенно если ты - слуга народа. Пашинский общается исключительно путём постов в ФБ. Ещё вчера общительный депутат отключил телефон и спрятался. За него ходит и решает сын. За прохожего - жена. Говорят, вчера в больнице она тоже размахивала пистолетом. Оружие сейчас есть у многих. А вот справочек из психушки гораздо меньше. Хотя должно быть наоборот. Конечно, я уверена, что Пашинский в силу своего положения, денег и связей не понесёт никакого наказания. Но потрепать ему нервы в виде шумихи и хотя бы создания ВСК ВР нужно. Чтоб попустил от чувства вседозволенности. Ведь встретить агрессивного мужчину с бухлом на дороге может каждый, а безнаказанно стрелять - только чиновник или психопат. А если два в одном?"

Блогер Сергей Наумович отметил вариант с наградным оружием "Недавно журналисты пытались узнать полный список свежих владельцев сотен наградных стволов... но безуспешно. До наступления нового года были известны лишь несколько — руфтер Мустанг — вопросов нет, волонтер Юрий Касьянов — вопросов нет и т.д., но также просочились данные о таких, как глава Киевского апелляционного суда Андрей Горяйнов, жена Министра информационной политики Яна Конотоп (какого хр***???), скандальный прокурор Киева Сергей Юлдашев (особенно "достойный", м**), Николай Княжицкий (ну как не дать ему бесплатно пистолет и автомат?), ряд других нардепов и т.д. Благодаря вчерашней нашумевшей истории с бутылкой теперь нарисовался и пан Пашинский. Что ж, общественность будет так постепенно после очередных нашумевших пьянок узнавать круг вооруженных "корешей" и "подмазавшихся". Пашинского запииисываем. Осталось еще где-то 200 (а может и 2000). Ждем новых пьянок".

"Пашинский получил бутылкой по голове. Какая чудовищная новость в праздник!", - пишет блогер Юрий Богданов.

Блогер Роман Шрайк вспомнил другой громкий случай со стрельбой народного депутата: "Напомнило мне все это вот такую историю. июнь 2009 года. Первый вице-премьер Александр Турчинов сообщил, что руководитель прокуратуры Кировоградской области, руководитель управления внутренних дел области и (нардеп БЮТ) Лозинский ехали в машине, по которой неизвестный начал стрелять из огнестрельного оружия. В свою очередь, по словам первого вице-премьера, ехавшие в машине вызвали спецназ, который попробовал задержать неизвестного, после чего он попал в больницу, где умер. Турчинов отметил, что на данный момент не установлены мотивы действий неизвестного". Там еще кто-то из БЮТовцев предлагал Лозинскому орден дать за задержание особо опасного преступника".

"Что произошло на самом деле. "Наиболее вероятной причиной гибели Олийныка, по мнению односельчан, является сам факт присутствия его на земле, принадлежащей Виктору Лозинскому. Олийнык картечью был ранен в обе ноги, вследствие чего коленный сустав правой ноги был разворочен и Олийнык сразу потерял способность передвигаться. После этого в течение примерно трех часов Олийныку не оказывали медицинской помощи и более того, продолжали жестоко избивать. В ходе экспертизы на теле Олийныка были отмечены многочисленные кровоподтеки, ссадины на коже головы, грудной клетки (в частности, сломано шестое ребро с правой стороны), верхних конечностей; такие телесные повреждения могли быть нанесены кулаком или обутой ногой. Похоронили Олийныка без ноги. Матери Валерия Олийныка не показали для опознания его тело". В апреле 2011 года лозинский был приговорен к 15 годам заключения. В феврале 2016 вышел на свободу", - отмечает Шрайк.

"Если б вместо Пашинского был Вилкул или Новинский, то "патріотична спільнота" бы уже на г***о изошла, требуя максимально жесткого приговора, а МВД с ГПУ еще вчера вечером объявили бы в розыск, не смотря на неприкосновенность", - комментирует блогер Денис Гороховский.

Блогер Антон Ходза возвеличил скандального нардепа: "Этому городу нужен герой. Человек-Пашинский:

Метко стреляет

Пьяных наказывает

Выстрелом предупреждает

Раны лечит

Хамов усмиряет".

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, пострадавший от пули Пашинкого заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела. Мужчина рассказал, что в ту ночь возвращался из соседнего села, где живет его мать, которую он поздравлял с наступающим новым годом. Так как Химикус немного выпил, то решил не ехать на машине, а шел пешком назад.