В Москве приземлился самолет с высланными из США российскими дипломатами

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 января, самолет с высланными из США российскими дипломатами приземлился в Москве. За дипломатами был направлен специальный борт авиакомпании "Россия", который используется для перелетов президента и членов правительств РФ, пишет Русская служба ВВС .

Сотрудник посольства РФ в Вашингтоне Юрий Мельник на своей странице в Facebook отметил, что все предновогодние дни дипломаты и их семьи провели в сборах.

"Последние предновогодние дни они (высылаемые сотрудники) провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно "закрывая" хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания", - написал он.

Напомним, в четверг, 29 декабря, американское правительство объявило 35 работник российских диппредставительств в США персона нон-грата. Они вместе с членами своих семей должны были на протяжении 72 часов покинуть территорию страны. Всего из США было выслано 96 человек.