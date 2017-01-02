В Москве приземлился самолет с высланными из США российскими дипломатами

В понедельник, 2 января, самолет с высланными из США российскими дипломатами приземлился в Москве. За дипломатами был направлен специальный борт авиакомпании "Россия", который используется для перелетов президента и членов правительств РФ, пишет Русская служба ВВС.
Сотрудник посольства РФ в Вашингтоне Юрий Мельник на своей странице в Facebook отметил, что все предновогодние дни дипломаты и их семьи провели в сборах.
"Последние предновогодние дни они (высылаемые сотрудники) провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно "закрывая" хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания", - написал он.
Напомним, в четверг, 29 декабря, американское правительство объявило 35 работник российских диппредставительств в США персона нон-грата. Они вместе с членами своих семей должны были на протяжении 72 часов покинуть территорию страны. Всего из США было выслано 96 человек.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пользователи соцсетей высмеяли высылку 35 российских дипломатов из США, на которые им было отведено 72 часа. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.