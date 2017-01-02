Синоптики прогнозируют ясную погоду по всей Украине и снег на востоке

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 января, синоптики прогнозируют снег в восточной части Украины, а на остальной территории осадков не ожидается, дневная температура будет колебаться от -4 до +4 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в восточных областях страны составит от -2 до +1 градусов, на западе страны - от -4 до +1 градусов. Жителей северных областей Украины ожидает солнечная погода, температура от -1 до +1 градусов. В центральной части страны тоже будет ясно, температура от -1 до +1, а на юге температура составит от 0 до +4.

В Киеве в течение всего дня погода останется ясной, без осадков, температура ночью от -2 до -4 и днем от -1 до +1. В Крыму синоптики также обещают ясную погоду, температура днем от 0 до +2, ночью - от -2 до -4.