Во многих украинских городах прошли факельные шествия в честь Бандеры

MIGnews.com.ua

На улицы крупнейших городов Украины 1 января вышли тысячи людей по случаю 108-й годовщины со дня рождения краевого проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает NewsOne.

Традиционный ритуал чтения памяти Бандеры - факельное шествие, однако кроме этого в украинских городах проходили и другие перформансы.

Во Львове активисты возложили цветы к памятнику Степана Бандеры, после чего вместе с хором исполнили гимн УПА.

В Виннице активисты собрались под аркой центрального парка города, где повесили портрет Бандеры, зажгли дымовые шашки и факелы, после чего начали выкрикивать патриотические лозунги.

В Запорожье в честь Бандеры прошло факельное шествие, которое стало первым в истории города. Люди прошлись маршем по центральному проспекту к Площади Героев.

В Хмельницком люди собрались на Майдане Независимости, после чего организовались в колонну, зажгли факелы и двинулись на улицу Бандеры. Там они освятили камень, на котором в течение двух лет установят памятник проводнику.

В Херсоне, несмотря на многообещающий анонс, пришло всего несколько десятков активистов. Факелов с собой они не принесли, поэтому прошлись от Площади Свободы к Стеле Героям Украины с флагами и лозунгами.

В Одессе возле памятника Тараса Шевченко собралось более 300 человек, которые двинулись к памятнику Дюку, держа в руках флаги и портрет Степана Бандеры.

В Днепре активисты выстроились в колонну и зажгли факелы возле здания Днепропетровской ОГА, после чего двинулись в сторону городского совета, где подняли флаг УПА. На шествие собралось около 200 человек, среди которых были и народные депутаты.

В Киеве прошло самое масштабное факельное шествие, на которое собралось несколько тысяч человек. Они выстроились в колонну на улице Владимирской, после чего пошли в сторону Майдана. Там они провели Вече. В руках у активистов были факелы, флаги Украины, УПА и различных организаций, а также портреты Степана Бандеры и Романда Шухевича.

Как сообщал MIGnews.com.ua, факельное шествие в Киеве охраняют 700 сотрудников правоохранительных органов, среди которых 250 - военнослужащие Нацгвардии.