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Королева Великобритании из-за сильной простуды не появлялась на публике уже 12 дней
01.01.2017 18:10

Королева Великобритании из-за сильной простуды не появлялась на публике уже 12 дней

Королева Великобритании Елизавета II из-за простуды не появлялась на публике уже 12 дней. Об этом сообщает ВСС.

Стоит отметить, что из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, Елизавета II была вынуждена пропустить традиционную новогоднюю службу в Сандрингеме.

Кроме этого, из-за плохого самочувствия Елизаветы II отправилась вместе с мужем на рождественские каникулы в Норфолк на день позже, чем было запланировано. И отправились они не на поезде, как обычно, а на вертолете.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Бердянская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней No1 получила письмо от британской королевы Елизаветы II. В письме королева Великой Британии благодарит учителей и учеников за теплые слова и поздравления.

Теги материала: Королева Елизавета ІІ, болезнь, вирус, служба, дни
Новости СМИ2
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