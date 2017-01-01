Королева Великобритании из-за сильной простуды не появлялась на публике уже 12 дней

Королева Великобритании Елизавета II из-за простуды не появлялась на публике уже 12 дней. Об этом сообщает ВСС.
Стоит отметить, что из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, Елизавета II была вынуждена пропустить традиционную новогоднюю службу в Сандрингеме.
Кроме этого, из-за плохого самочувствия Елизаветы II отправилась вместе с мужем на рождественские каникулы в Норфолк на день позже, чем было запланировано. И отправились они не на поезде, как обычно, а на вертолете.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Бердянская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней No1 получила письмо от британской королевы Елизаветы II. В письме королева Великой Британии благодарит учителей и учеников за теплые слова и поздравления.