Шествие в честь дня рождения Бандеры будут охранять 700 правоохранителей

MIGnews.com.ua

В Киеве 1 января несколько организаций совместно проведут факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Проведение этого массового мероприятия будут охранять 700 сотрудников правоохранительных органов, среди которых 250 - военнослужащие Нацгвардии.

"Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции попросили участников мероприятия не нарушать закон, а также соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время празднования Нового года в Украине чрезвычайных происшествий не произошло.