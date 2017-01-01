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Шествие в честь дня рождения Бандеры будут охранять 700 правоохранителей
01.01.2017 15:58

Шествие в честь дня рождения Бандеры будут охранять 700 правоохранителей

В Киеве 1 января несколько организаций совместно проведут факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Проведение этого массового мероприятия будут охранять 700 сотрудников правоохранительных органов, среди которых 250 - военнослужащие Нацгвардии.

"Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции попросили участников мероприятия не нарушать закон, а также соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время празднования Нового года в Украине чрезвычайных происшествий не произошло.

Теги материала: Бандера, факельное шествие, полиция
Новости СМИ2
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