Новый год на главной елке Украины встретили более 100 тыс. человек

MIGnews.com.ua

Более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили 2017 год на главной елке страны на Софийской площади. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, во время празднования был организован новогодний концерт, на котором выступили Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой и народной музыки.

"Кроме того, поздравили зрителей шоу-группа "Prime", Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременьов, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев из группы "Электронмаш", "Мorphom" , "ГуляйГород", - отметили в КГГА.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время празднования Нового года в Украине чрезвычайных происшествий не произошло.