Нардеп Пашинский прострелил ногу мужчине, который пытался его убить

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем и одним из народных депутатов Сергеем Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, передает сайт Нацполиции .

Согласно сообщению, нардеп около 17 часов возвращался домой и проезжая по неосвещенной части дороги, посреди которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней, он едва смог избежать столкновения.

"Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого" - написал в своем Facebook Пашинский.

Работники Нацполиции уточняют, что на замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства.

"Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, я сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда я лежа выстрелил ему в ногу", - поделился подробностями происшествия нардеп.

После выстрела Пашинский предоставил раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую 38-летнему жителю Васильковского, а также наряд полиции.

Работники правоохранительных органов установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Я почти в норме. Нападающий в больнице приходит в себя. Полиция разбирается что это было ..." - написал об исходе трагического события Пашинский. Известно, что в машине нардепа находилась и его жена.

На данный момент все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.