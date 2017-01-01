Полиция: Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали резонансных ДТП и грубых нарушений общественного порядка во время массовых гуляний в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Всего в ночь на 1 января по всей Украине прошло 680 новогодних массовых мероприятий, в которых приняли участие 1,1 млн человек.

"Публичную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тыс. сотрудников полиции и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины. Нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее президент Петр Порошенко в своем поздравлении сказал, что в конце 2016 года поводов для оптимизма больше, чем это было в конце 2015. Глава государства добавил, что легко все еще не будет, но худшее, особенно в экономике, осталось позади.