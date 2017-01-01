Турчинов: 2017 должен быть годом побед, силы и мощи Украины

MIGnews.com.ua

Секретарь СНБО Александр Турчинов поздравил украинцев с Новым годом и пожелал добрых дел, ярких событий, положительных эмоций и новых достижений.

Он подчеркнул, что прошедший 2016 был очень сложным для Украины, ее граждан и, прежде всего, воинов, которые защищают страну от сильного и жестокого врага.

"В 2016 году, впервые за три года войны, мы не уступили ни одним метром своей земли агрессору. Даже наоборот, шаг за шагом, системно выталкиваем их с нашей территории. Это только начало, и следующий, 2017, должен быть годом наших побед, нашего единства и рост силы и мощи Украины!" - сказал Турчинов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Петр Порошенко в своем поздравлении сказал, что в конце 2016 года поводов для оптимизма больше, чем это было в конце 2015. Глава государства добавил, что легко все еще не будет, но худшее, особенно в экономике, осталось позади.