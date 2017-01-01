Порошенко: Сейчас поводов для оптимизма больше, чем год назад

MIGnews.com.ua

Президент Петр Порошенко в ночь на 1 января традиционно поздравил украинцев с Новым годом и попросил верить в чудо.

Порошенко отметил, что в конце 2016 года поводов для оптимизма больше, чем это было в конце 2015. Глава государства добавил, что легко все еще не будет, но худшее, особенно в экономике, осталось позади.

"Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады. Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев", - сказал Порошенко.

Также, по его словам, в 2016 году удалось укрепить обороноспособность и теперь не нужно прибегать к мобилизации.

"Армия становится контрактной, а защитник Отечества - одна из самых благородных профессий", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того Порошенко упомянул, что в прошедшем году Украина не купила у России ни одного кубометра газа, что является большим шагом к энергетической независимости.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее новогоднее поздравление опубликовал избранный президент США Дональд Трамп.