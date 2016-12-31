На Донбассе открыли два уничтоженных боевиками моста

MIGnews.com.ua

На востоке страны состоялось открытие двух восстановленных мостов, которые были разрушены в ходе боевых действий в 2014 году, передает пресс-служба главы государства.

Мосты под Славянском и в селе Закотном открыли во время телемоста, который состоялся в ходе визита президента Петра Порошенко в Мариуполь.

Стоит уточнить, что первый мост через реку Казенный Торец является 97-метровой переправой, а второй - через Северский Донец - имеет длинну 300 метров.

На ремонт мостов, продлившийся три месяца, потратили в сумме 439 млн грн.