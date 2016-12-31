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На Донбассе открыли два уничтоженных боевиками моста
31.12.2016 20:00

На Донбассе открыли два уничтоженных боевиками моста

На востоке страны состоялось открытие двух восстановленных мостов, которые были разрушены в ходе боевых действий в 2014 году, передает пресс-служба главы государства. 

Мосты под Славянском и в селе Закотном открыли во время телемоста, который состоялся в ходе визита президента Петра Порошенко в Мариуполь.

Стоит уточнить, что первый мост через реку Казенный Торец является 97-метровой переправой, а второй - через Северский Донец - имеет длинну 300 метров.

На ремонт мостов, продлившийся три месяца, потратили в сумме 439 млн грн.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Петр Порошенко заявил, что военнослужащие, которые находятся на первой и второй линиях фронта в зоне АТО, получат повышение доплат.

Теги материала: мост, Петр Порошенко, Донбасс, боевики
Новости СМИ2
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