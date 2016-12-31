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Умер бывший руководитель СБУ Маликов
31.12.2016 19:47

Умер бывший руководитель СБУ Маликов

Бывший руководитель Службы безопасности Украины генерал-полковник Валерий Василевич Маликов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности.

Маликов руководил Службой безопасности Украины еще в первые годы независимости страны, он сделал все возможное для того, чтобы ведомство стало профессиональной и эффективной спецслужбой.

Руководство и сотрудники Службы безопасности Украины выразили свои соболезнования родственникам бывшего главы.

Кроме того, сообщается, что 3 января 2017 года в Клубе культуры и искусств Службы безопасности Украины пройдет прощание с Маликовым.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 30 декабря, умер Микеле Ферреро, который создал Kinder Surprise, Tic Tac и Nutella.

Теги материала: Украина, СБУ, руководитель, смерть
Новости СМИ2
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