Умер бывший руководитель СБУ Маликов

Бывший руководитель Службы безопасности Украины генерал-полковник Валерий Василевич Маликов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности.
Маликов руководил Службой безопасности Украины еще в первые годы независимости страны, он сделал все возможное для того, чтобы ведомство стало профессиональной и эффективной спецслужбой.
Руководство и сотрудники Службы безопасности Украины выразили свои соболезнования родственникам бывшего главы.
Кроме того, сообщается, что 3 января 2017 года в Клубе культуры и искусств Службы безопасности Украины пройдет прощание с Маликовым.
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