Умер бывший руководитель СБУ Маликов

MIGnews.com.ua

Бывший руководитель Службы безопасности Украины генерал-полковник Валерий Василевич Маликов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности.

Маликов руководил Службой безопасности Украины еще в первые годы независимости страны, он сделал все возможное для того, чтобы ведомство стало профессиональной и эффективной спецслужбой.

Руководство и сотрудники Службы безопасности Украины выразили свои соболезнования родственникам бывшего главы.

Кроме того, сообщается, что 3 января 2017 года в Клубе культуры и искусств Службы безопасности Украины пройдет прощание с Маликовым.