Боец ВСУ "Козак" погиб под Авдеевкой: двое детей остались сиротами

MIGnews.com.ua

Украинский военный с позывным "Козак" ранее погиб в бою возле Крутой Балки (под Авдеевкой), прикрывая отход своей группы бойцов. Об этом в своем Facebook сообщил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Будучи жителем Луганской области, "Козак" после начала войны перевез семью в Киев, а сам пошел на фронт.

Бутусов уточнил, что настоящее имя 53-летнего погибшего Леонид Проводенко, и он являлся командиром отделения разведки 12-го мотопехотного батальона 72-й механизированной бригады.

Также журналист рассказал, что погибший боец пал в результате перестрелки с группой боевиков у Авдеевки.

"Его группа обнаружила опорный пункт и столкнулась с подразделением российских наемников. Стрельбу открыли почти в упор. Леонид лично уничтожил, по данным противника, двух наемников, но прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых", - говорится в сообщении.

"Взбешенные враги", уточнил журналист, выложили в интернет видео и фото издевательств над телом погибшего воина.

В столице у погибшего остались сиротами двое детей.